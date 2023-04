Gvardiola sumnjičav pred revanš: Sukob je Bajernova prednost, a ne mana

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola (Guardiola) kaže da bi sukob u svlačionici minhenskog Bajerna mogla biti iskra koja će okrenuti sezonu njemačkog kluba.

Prva utakmica pripala Sitiju

U prvoj utakmici Građani su slavili rezultatom 3:0, a Gvardiolu to ne zavarava i svjestan je da će Bajern dati sve od sebe da dođe do preokreta. Rijetko ko je bolje upoznat sa stanjem ovog kluba od Španca koji je sjedio na klupi od 2013. do 2016. godine i kako kaže, dobro poznaje njihov mentalitet.

- Njima to nije mana, već prednost u odnosu na nas. Prilično sam siguran u to što pričam. Savršeno poznajem taj klub - rekao je Guardiola.

Govorio je i o tome kako njegovi igrači moraju biti veoma oprezni i da će Bajern sigurno od prve minute igrati agresivno. Posebno je podvukao duele u veznoj liniji, a kaže da bi i sukob Sanea i Manea mogla biti iskra koja će okrenuti sezonu.

Sukob kao iskra za preokret

- Igrači Bayerna će igrati iznad svojih mogućnosti, igrat će taj meč kao da je finale. Znam šta govorim. To je vrhunski tim. Ako budemo pasivni, platit ćemo kaznu. Važni će biti dueli na sredini terena, a što se tiče incidenta u svlačionici Bayerna, ponekad ti treba takav sukob da stvari krenu nabolje - rekao je španski stručnjak.

Revanš između Bajerna i Mančester sitija je na programu u srijedu s početkom u 21 sat, a pobjednik ovog duela će igrati protiv boljeg između Čelzija i madridskog Reala, gdje Madriđani brane prednost od 2:0 iz prve utakmice.