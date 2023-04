Fudbaleri Sarajeva nakon osam mjeseci trenirali na Koševu

Fudbaleri Sarajeva su se nakon više od osam mjeseci vratili na stadion Koševo.

Oni su obavili jedan od posljednjih treninga pred okršaj 27. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine koji igraju u nedjelju na ovom stadionu protiv ekipe Tuzla City.

- Nazad kući - stoji u opisu objave Bordo tima.

Sarajevo je u prethodnih osam mjeseci igralo na četiri različita stadiona svoje domaće utakmice i to je ostavilo dosta traga na njihove rezultate. To je i očekivano s obzirom da ste i na "domaćim" utakmicama to samo zbog formalnosti.

Ipak, oni su u prethodnim kolima vezali nekoliko dobrih rezultata i izlazak u Evropu više nije samo san za Bordo tim.