Miron Muslić doveo ekipu od borbe za opstanak u onu za evropska takmičenja

Belgijski Serkl Briž, klub kojeg s klupe predvodi bosanskohercegovački trener Miron Muslić, je napravio odličan rezultat. Oni su izborili plej-of za plasman u evropska takmičenja naredne sezone.

Odličan kraj sezone

To je prije 15 dana izgledalo samo kao pusta želja. Oni su poraženi od Antverpa, iako su golom bh. fudbalera Dine Hotića došli do vodstva. Ipak, uslijedile su dvije krucijalne pobjede. Prvo protiv Sent Trujdena rezultatom 3:1, a zatim i protiv Zulte Varegema rezultatom 3:2.

S te dvije pobjede, njegov Serkl Briž je ostvario najbolji plasman u posljednjih 11 godina, pošto su sezonu završili od nekih velikih imena poput Anderlehta.

Sjeo na klupu početkom sezone

U plej-ofu će igrati protiv Sent Lieža, Vesterloa i Genta, a samo jedan od spomenutih timova će igrati u UEFA-inoj Konferencijskoj ligi.

On je u ovu ekipu stigao u oktobru 2021. godine, a na klupu kao glavni trener je sjeo početkom ove sezone i dobro mu ide. On je u međuvremenu ekipu doveo od borbe za opstanak do borbe za Evropu.