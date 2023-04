Potop Reala u režiji Kasteljanosa: Četiri gola u utakmici karijere Argentinca

Sve golove na utakmici za Žironu je postigao Valentin Tati Kasteljanos (Taty Castellanos). Argentinac je do ove utakmice postigao samo sedam golova, a večeras je taj broj povećao za četiri.

Sve je počelo u 12. minuti kada je Kasteljanos ostavljen sam u šesnaestercu, gdje je odbrana Reala u bunilu gledala kako on glavom matira Tibu Kurtou (Thibaut Courtois).

U 24. minuti je lopta preletjela veoma loše postavljenog Edera Militaa. Brazilac je probao sustići Kasteljanosa, ali se on odlično snašao i odličnim udarcem loptu plasirao kroz noge golmana belgijske reprezentacije.

Vinisijus Žunior (Vinicius Jr.) je uspio smanjiti vodstvo Žirone u 34. minuti udarcem glavom.

To je uspjelo samo nakratko usporiti šou Kasteljanosa. Ipak, on je po povratku sa poluvremena odlučio da neće dopustiti ikome da mu ukrade svjetla pozornice. Nakon još jedne, u najmanju ruku, upitne reakcije defanzivaca Reala, on je ostao sam na 11 metara od gola i loptu zakucao u mrežu.

Posljednji pogdak Kasteljanosa je viđen u 62. minuti nakon odličnog udarca glavom argentinskog napadača.

Real je uspio do kraja smanjiti vodstvo golom Lukasa Vaskeza (Vasquez), ali je to bio više da se ublaži poraz nego da ima stvarni utjecaj na rezultat.

Utakmica nije imala prevelik rezultatski značaj za obje ekipe. Real će vrlo vjerovatno završiti kao 2. na tabeli La Lige iza Barcelone, dok je Žirona 9. i njoj je poprilično kasno da se proba izboriti za izlazak u Evropu.