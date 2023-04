Tuzla City poslije preokreta osvojila bitne bodove

Od 16 sati odigrane su tri utakmice 28. kola Premijer lige BiH, a na Tušnju su snage odmjerili Tuzla City i Posušje. Susret je završen pobjedom domaćina, uprkos tome što su gosti bolje započeli.

Gosti su odlično otvorili meč. Georgijević je pogodio na asistenciju Rozića i tako prikazali odličnu konekciju. Pokušavali su domaćini da okrenu to do kraja prvog poluvremena, najbolja prilika je bila Kuzmanovićeva, ali je to odbranio Kukić.

Mreže su mirovale do 62. minute, a onda je krenuo deset minuta atomskog fudbala Građana. U 62. minuti je stiglo izjednačenje. Irfan Hadžić je bio strijelac. Pet minuta kasnije je stigao potpuni preokret na Tušnju. Mešinović je centrirao, a Eldin Mehmedović pogodio za 2:1. Sve je bilo riješeno u 72. minuti kada je Mićo Kuzmanović pogodio za 3:1 i nova tri boda svoje ekipe.

Tuzla City sada ima 31 bod i nalazi se na sedmom mjestu, dok je Posušje na devetom mjestu sa 30 osvojenih bodova.

U narednom kolu Tuzla City u komšijskom derbiju gostuje Slobodi, dok Posušje dočekuje lidera Zrinjskog koji je danas poražen od FK Sarajevo u Čitluku.