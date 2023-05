Jirgen Klop nakon utakmice sa Totenhemom: Očekujem kaznu zbog uvreda

Liverpul je u utakmici 34. kola Premijer lige Engleske na svom Enfieldu pobijedio Totenhem u dramatičnoj završnici. Trener Liverpula Jirgen Klop (Jürgen Klopp) nakon pobjede je verbalno napao glavnog sudiju Pola Tirnija (Paul Tierney).

- Imamo zajedničku historiju, ja zaista ne znam šta on ima protiv nas. On tvrdi da nema problema, ali to nije istina. To nije tako, ne shvatam zašto, ali nije tako. Ne razumijem zašto me tako gleda - rekao je njemački stručnjak, pa dodao:

- Ja ni sa kim nemam problema, nemam ni s njim. Ali ponovit ću. On je vodio utakmicu kad smo gostovali kod Totenhema, kad Heri Kejn nije dobio crveni karton. Ja volim Kejna, kakav je to igrač. Ne želim da ga se isključi, ali to je tad bilo za crveni karton - dodao je.

Izražavao svoje osjećaje

Liverpulov trener nekoliko dana kasnije tvrdi da nešto od toga nije trebao kazati.

- Očekujem da će me kazniti. Da sam bio smiren, nikad ne bih dovodio u pitanje integritet sudija. Ali u tom trenutku sam izražavao osjećaje - rekao je Klop pa dodao:

- Znam da on nije to napravio namjerno, ali mi imamo historiju i svjestan sam toga. Sudije su se naljutile zbog mojih riječi. Čuo sam da lažem. Napravio sam neke stvari tog dana, ali nisam lagao. Neke stvari nisam smio reći, ali nisam lagao – kazao je trener Liverpula.

Historija sukoba

Pol Tirni i Klop su već dugo u sukobu. Prije tri godine Tirni nije sudio prekršaj nad Vajnaldumom (Wijnaldum) u utakmici Liverpula i Aston Vile. Na Klopove prigovore je odgovorio sa „pomiri se s tim“.

Sudio je u utakmici Liverpula i Totenhema u decembru 2021. godine, kada je Kejnu oprostio čist crveni karton. Koštala je ta utakmica Liverpul, koja je završila rezultatom 2:2. U teškoj borbi ih je prestigao Mančester siti i osvojio titulu prvaka.

Kasnije te sezone Tirni je propustio dosuditi penal za Everton, koji je igrao protiv Sitija. Građani su vodili 1:0, a penal je trebao biti u posljednjim minutama utakmice. Nakon te odluke predsjednik sudijske organizacije se izvinio Evertonu i priznao da je odluka bila pogrešna.