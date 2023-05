Murinjo: Imao sam posla s mnogim lošim sucima, ovaj je bio najgori

Žoze Murinjo (Jose Mourinho) bio je bijesan nakon remija Rome i Monze (1:1) u utakmici 33. ikola talijanskog prvenstva, a u komentaru utakmice rekao je da mu ekipa postiže bolje rezultate od očekivanih s obzirom na sastav koji vodi.

Posebno je ljut bio na glavnog suca Danielea Čifija (Chiffija).

- Umor utječe na koncentraciju, usredotočenost i koordinaciju. Imamo puno problema. Igraju igrači koji nisu u potpunosti spremni ili koji nemaju kvalitetu za igru na ovoj razini. Danas nismo imali klupu, dečki koji su igrali dali su sve od sebe. Mislim da rezultat odgovara viđenom, ne bi bilo u redu da kažem da je Roma zaslužila pobjedu, ali nije istina ni da ju je zaslužila Monza - rekao je pa se okrenuo prema sucu:

- Ovo je bio najgori sudac s kojim sam se susreo u životu. Vjerujte mi, imao sam posla s mnogim lošim sucima. Obično kad o njima govorim, to je zbog njihovog utjecaja na igru. U ovom slučaju to nije tako. On je užasan, ni s kim nije povezan, nema empatije. Dao je crveni karton igraču koji se u 96. minuti poskliznuo od umora.

Dodao je da je i to dokaz slabosti Rome.

- Nemamo snagu drugih klubova koji mogu reći da ne žele ovog suca. Prestao sam raditi 20-30 minuta prije kraja utakmice, znao sam da će mi dati crveni karton za bilo što. Zato sam i ranije napustio teren, nisam ga više htio gledati - zaključio je.

Roma je u utakmici povela golom koji je u 24. minuti postigao Stefan El šaravaj (Stephan El Shaarawy). Luka Kaldirola (Luca Caldirola) je izjednačio na 1:1 u 39., a isključenje iz 96. minute o kojem je Murinjo pričao pokazano je Zekiju Celiku.