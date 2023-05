Junajted kupuje u Napulju: Cilj im nije neka od fudbalskih zvijezda

Đuntoli je napravio ekipu koja je u Seriji A napravila bum ove godine, a između ostalih, doveo je Osimhena iz Lila za 75 miliona eura, Kvaracheliju (Kvaratskhelia) za 11,5 miliona eura iz Dinamo Batumija i Kim Min-Džea (Jae) za 18 iz Fenerbahčea kao zamjenu za Kulijablija. Trojica nabrojanih fudbalera će Napoliju donijeti preko 300 miliona eura, ukoliko se budu odlučili da ih prodaju.

On ima još godinu dana na svom ugovoru, a za njega je još ranije bio zainteresovan Juventus. Ipak, teško je vjerovati da bi on odbio poziv sa Old Traforda.