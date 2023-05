Gvardiola poludio na Halanda: To se ne smije raditi

Gvardiola je tražio od Halanda da on izvede jedanaesterac, ali Norvežanin je predao loptu Gundoganu. To je razljutilo Gvardiolu, a još više je poludio nakon što je Gundogan promašio penal. U narednom napadu Lids je smanjio na 2:1.

- Da je Gundogan zabio, sve bi bilo OK. Hat-trick, sjajno, idemo dalje... Ali izvođač je izvođač. Na 2:0 je to posao, posebno u engleskoj ligi. Nije to situacija u kojoj se smije zaboraviti ko izvodi penale, to se ne smije - rekao je Gvardiola.

U Engleskoj, dodao je, utakmica na 2:0 nije gotova. Da je bilo 4:0 i 10 minuta do kraja, onda OK...

- Htio sam da penal izvede igrač koji to inače radi. To znači Haland ili Mahrez. Međutim, i ova situacija pokazuje kakva je osoba Erling. Htio je usrećiti suaigrača, pokazao je da su mu suigrači jako bitni. Poštujem taj Halandov potez, ali je ipak on trebao izvesti penal jer je specijalist za to – istakao je Gvardiola.

Haland je ove sezone zabio 35 golova u Premier ligi i srušio rekord takmičenja.