Video / Prva fudbalska trenerica u Nigeriji: Fatima Dahiru u sportu našla utjehu nakon suprugove smrti

Prva nigerijska fudbalska trenerica Fatima Dahiru izjavila je da je fudbalom ublažila bol koju je proživjela nakon suprugove smrti, nakon koje je sreću pronalazila samo gledajući djecu kako igraju fudbal u njenom kvartu, javlja Anadolija.



Dahiru je 39-godišnjakinja iz nigerijske savezne države Kano, gdje je osnovala fudbalski klub “Manya United“ u kojem trenira muški tim.

Ona je u razgovoru s novinarom AA istakla da je od djetinjstva voljela fudbal, ali da se kao djevojčica morala držati podalje od njega jer se u njenom okruženju smatralo neprimjerenim da se djevojčice bave tim sportom.

Sreća i smirenje

“Mnogo su me kritikovali i kad sam postala trenerica. Komšije, a posebno žene, tvrde da ono što radim nije u skladu s našom kulturom. Ljudi me krive kad god me vide na nogometnom terenu“, kazala je Dahiru i dodala da se ne osvrće na te poruke jer je u fudbalu našla sreću i smirenje.