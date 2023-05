Marca tvrdi: Ovako su zaključeni pregovori Modrića i Reala, odbio arapske milione

Hrvatski nogometaš Luka Modrić nastavit će igrati za Real Madrid s obzirpm da je dogovoreno produženje saradnje za dodatnu godinu, a "javna tajna svima će biti poznata u nadolazećim sedmicama kada Hrvat potpiše novi ugovor", navodi Marca i dodaje da će taj ugovor biti vrlo sličan onom potpisanom prošle godine.

Za Luku neće biti smanjenja plaće niti izmjena klauzula vezanih uz ciljeve. Ispunit će mu se želja da s 38 godina igra u Realu. Postat će drugi najstariji igrač u bijelom dresu u historiji kluba, mlađi tek od Ferenca Puskasa, koji je igrao s 39 godina i 36 dana. Da bi postao rekorder, Luka bi morao produžiti na još jednu godinu, za sezonu 2024./25. Za to će biti vremena, sada je Modrić usredotočen na uživanje u aktualnom trenutku s Realom, dodaje se u tekstu.

Marca piše da je produženje ugovora, iako je Modrić posljednjih mjeseci živio ne znajući šta ga čeka, zapravo bilo vrlo jednostavno. Njegova želja o nastavku karijere u Realu svima je bila dobro poznata i zato nije obraćao puno pažnje na "astronomsku ponudu" koju je dobio iz Saudijske Arabije i Katara.

Bili su to iznosi zbog kojih bi svako stao i razmislio, navodi se.

Real je strahovao da Modrić ozbiljno razmatra te ponude i bio je spreman poštivati odluku koju će on donijeti, jednako kao što je to radio i u slučaju svojih drugih legendi. Navodi to dalje Marca i piše da su u klubu čekali potez Modrića i njegovih predstavnika.

Čekanje dogovora

Diskretni Modrić nema tipične predstavnike koji se pojavljuju u medijima, piše Marca objašnjavajući zašto je sve tako dugo trajalo.

Upitno je koliko bi se to čekanje dogovora nastavilo da Modrić nije odlučio sam krenuti u akciju i "uhvatiti bika za rogove", kako to navodi Marca, opisujući trenutak u kojem je hrvatski kapetan pokazao inicijativu i pozvao predsjednika kluba Florentina Pereza na razgovor u četiri oka.

Perez je bio oduševljen

Transparentan kao i uvijek, Modrić je Perezu rekao da ne želi arapske milione već ostanak u Realu. Florentino mu je rekao da će produžiti na još jednu godinu uz iste uslove. Posao je bio gotov. Nakon sastanka ništa se nije potpisalo, no nema nikakvih sumnji. Ono što je dogovoreno bit će i ostvareno, tvrdi se.

Čitani španski sportski list dalje navodi da je Modrić rekao Perezu da će poštovati odluku kluba, ali i da ne želi produženje ugovora kao nekakav znak zahvalnosti na napravljenom. Ako Modrić ima nešto, onda su to ponos i ambicija, nitko ne smije niti posumnjati da on ostaje u klubu kako bi izborio svoje mjesto u početnoj postavi. Sve to oduševilo je Realovog predsjednika, zaključuje se.

Ugovor bi trebao biti potpisan uskoro, možda već nakon polufinala Lige prvaka koji Real igra protiv Manchester Cityja. U svakom slučaju, u nadolazećim danima, ističe se.