Iako izvor nije govorio o kojem klubu je tačno riječ, mediji su prethodnih dana pisali da je to Al-Hilalu u kojem bi zarađivao 300 miliona eura godišnje.

- Mesi je dogovorio transfer, to je završen posao – kazao je izvor koji je insistirao na anonimnosti te dodao:

Mesi je prošle sedmice bio u posjeti Rijadu s porodicom, zbog čega je i kažnjen od čelnika PSG-a. On s francuskim klubom ima ugovor do 30. juna, a iako je spominjana mogućnost da se produži saradnja, drugi izvor kaže da se to neće desiti.

- Da je klub stvarno želio produžiti ugovor, tako nešto bi se već desilo i javnost bi bila uveliko obaviještena o tome. Jasno je da od toga nema ništa - navedeno je u tekstu AFP-a.