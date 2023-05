Mehmed Meša Baždarević za "Avaz": Volio bih da Džeko osvoji Ligu prvaka

Večeras počinju polufinala Lige prvaka. Real Madrid će na Santiago Bernabeu dočekati Mančester siti u reprizi prošlogodišnjeg polufinala i to nije jedina zabava koja nas čeka ove sedmice. U srijedu će se na San Siru odigrati i Derbi dela Madonina, gradski derbi Milana i Intera.



O tim utakmicama, svojim favoritima i još mnogo čemu govorio je Mehmed Meša Baždarević za "Avaz“.

Legendarni fudbaler, a i trener je svoju karijeru započeo u sarajevskom Željezničaru, a poslije toga je otišao u Francusku, zaigravši za francuski Sošo, čiji je član bio 9 godina. U trenerskoj karijeri je imao dosta uspjeha s francuskim Istreom, Grenoblom, a radio je i kao selektor A reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Na početku samog razgovora dotakli smo se večerašnjeg duela između Reala i Mančester sitija koji se igra u Madridu.

Često komentarišem i pratim, ali nakon dugo vremena dolazi jedna utakmica u kojoj je vrlo, vrlo teško predvidjeti pobjednika. Mislim da je Siti dolaskom Halanda dobio ono što im je nedostajalo godinama. Mislim da su oni spremni da osvoje Ligu prvaka – započeo je razgovor legendarni Meša Baždarević.

Blagi favorit

Mančester siti ove sezone melje sve protivnike koji im se nađu na putu. RB Lajpcig je primio 7 komada na Etihadu, a ništa bolje nije prošao ni Bajern. Ipak, Baždarević smatra da se Real svojom veličinom može suprotstaviti „Građanima“. Kako i sam kaže, igrači Reala imaju više iskustva u igranju utakmica bitnih utakmica i to je ono što im daje sigurnost, iako je Siti u boljoj formi.

- Znajući ko im je protivnik, a to je jedini od preostale tri ekipe koji im može napraviti probleme i biti dostojan rival. Ovo će biti do zadnje minute neizvjesno. Prolazak obje ekipe je logičan. Iako, dajem malu prednost Mančester sitiju, pošto oni igraju dobro kao nikada do sad i da imaju nešto, što do sad nisu imali – kazao je Baždarević o ovom dvomeču.

Džeko i Krunić

U duelu milanskih rivala Baždarević je ipak više naklonjen prema Interu. Možda najviše zbog Edina Džeke, kojeg je Baždarević predvodio u dva kvalifikaciona ciklusa kao selektor reprezentacije BiH.

- S Edinom često razmijenim poruke. Rekao sam mu prije dva kruga da mogu ići do kraja. Ne samo da bih ga ohrabrio, već i što mislim da Inter ima izuzetno dobru ekipu. Kada imate Džeku u napadu, pa iza njega Lukaku i Martinez i svi ostali igrači, mislim da je to izuzetna ekipa igrački – kazao je Baždarević o Interu i dodao:

- Milan igra drugačiji fudbal. Da iskren budem, volio bih da je ovo finale. Dajem prednost Interu, ali će mi biti žao i zbog našeg drugog reprezentativca, Krunića, ako ne bude u finalu. Iskren da budem, to bih ja želio svim srcem zato što Edin to zaslužuje. Mislim da bi to za njegovu karijeru bila velika stvar. Kad bih mogao pomoći, ja bih sve učinio da se Edin nađe u finalu – zaključio je razgovor Mehmed Meša Baždarević za „Avaz“.

Naredni angažman

Namjerno sam napravio godinu dana pauze. Međutim, ovu drugu godinu nisam planirao da ću biti bez posla. Što se tiče Željezničara, ne bih govorio. Protumačit će neko nešto pogrešno. Ja sam rekao da bih želio svojoj kući, da zatvorim taj krug.

Volio bih se vratiti kada situacija bude mirnija. Volio bih se vratiti dok sam u formi, kao potrošen ne, nikako. Napustiti Francusku poslije 35 godina nije nimalo lako. Imam mjesec dana da razmislim i ne samo to, već i da nađem posao. Ako ga sad ne nađem, razmislit ću da okačim „kopačke o klin“ – kazao je Meša Baždarević o svom narednom trenerskom angažmanu.