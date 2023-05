Admir Bristrić za "Avaz": Volio bih se okušati u Bundesligi, idol mi je Džeko

Admir Bristrić (20), mladi reprezentativac BiH i fudbaler pred kojim je blistava karijera, imao je sezonu za poželjeti u Sloveniji. On je u prvoj sezoni u Olimpiji dominantno došao do naslova prvaka pet kola prije kraja, a onda je preko Maribora došao i do trofeja kupa.



Za Bristrića se prvi put čulo kada je imao 17 godina. Proslavljeni hrvatski fudbaler koji je ostvario vrhunsku karijeru u Bundesligi Jurica Vranješ izjavio je za hrvatske medije: „U Slobodi stasava novi Edin Džeko“. I Bristrić svojom fizičkom konstitucijom zaista podsjeća na „Dijamanta“.

Navija za Real

Bristrić je prve korake napravio u gradačačkoj Zvijezdi. Bio je u Osijeku, Zrinjskom, a onda je preko Slobode otišao u Hrvatsku. Stigao je u Rijeku, koja ga je kasnije posudila Hrvatskom Dragovoljcu, a onda se skrasio u Olimpiji iz Ljubljane.

- Baš su me odlično prihvatili, ekipa je okej, prilagodio sam se brzo. Tako da je sve super, stvarno sam prezadovoljan u Olimpiji – rekao je Bristrić na početku razgovora za „Dnevni avaz“.