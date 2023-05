"Avazov" vremeplov: Evo šta je Edin Džeko poručio za naš medij nakon osvajanja Bundeslige

- Prvo idem malo na more. Otići ću nekoliko dana do Splita, pa nazad u Sarajevo. Jedva čekam druženje sa suigračima iz reprezentacije i nove utakmice – kaže Džeko.

Sve se promijenilo

Da je trener Feliks Magat (Felix Magath) ostao u Volfsburgu, Džeko se ne bi dvoumio.

- Ostao bih 100 posto. S Magatom sam i bio započeo razgovore o novom ugovoru. On me je doveo i zaslužan je za moj napredak. No, pošto on odlazi u Šalke, sve se promijenilo.

Zastavu sam uzeo od mame

Džeko nam je rekao kako je nošenje zastave nakon meča s Verderom bilo isplanirano.

- To sam davno riješio. Čim je završila utakmica, otrčao sam do tribina i od mame uzeo zastavu. Želio sam cijelom svijetu tako pokazati šta mi znači domovina.

Prvi put se osjećam kao zvijezda

- Prvi put se osjećam kao zvijezda kada dolazim kući. Da me dočeka ovoliki broj novinara. Da podijelim brdo autograma i da se slikam s navijačima. U Njemačkoj mi se to dešava, ali u Sarajevu sada prvi put – otkrio nam je Džeko.