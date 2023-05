Neočekivano ime na šampionskoj majici Barcelone: Fudbaler odavno nije član katalonskog diva

To mu je omogućila činjenica da je odigrao osam minuta u prvom kolu sezone u španskom fudbalu. On je igrao u utakmici sa Rajo Valjekanom, prije nego što je otišao u Čelzi. Londonska ekipa ga je platila 12 miliona eura i to nije donijelo ništa dobro ekipi sa Stamford Bridža.

Obamejan je potpuno ponižen kada ga nisu ni prijavili za drugi dio sezone u Ligi prvaka. U međuvremenu, gabonski napadač je pokazao da voli Barcelonu.

Iako je član Čelzija, boravio je na Kamp Nou u martu i slavio pobjedu Katalonaca u El Klasiku. Činjenica postaje još nevjerovatnija kada se zna da je pristup strogo zabranjen osobama koje nisu dio ekipe.