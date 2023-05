Mehmed Baždarević za "Avaz": Džeko može napraviti prevagu u finalu

Inter, predvođen Edinom Džekom, plasirao se u finale Lige prvaka. Oni su u polufinalu s ukupnim rezultatom 3:0 u dvomeču pobijedili gradskog rivala Milan. Dominantnu predstavu su prikazali na obje strane terena i rezervirali kartu za Istanbul i finale Lige prvaka, prvo još od 2010. godine.



Takvog mišljenja je i Mehmed Meša Baždarević, proslavljeni bh. fudbaler i trener. On je u razgovoru za „Avaz“ kazao kako je vjerovao od početka u Džeku i njegovu ekipu.

Edinu sam rekao

- Vjerovao sam i želio sam da Inter prođe u finale. Mada, čini mi se da sam i dobro analizirao da je to ekipa koja ima profil da ide u finale. To sam Edinu rekao još u grupnoj fazi. On je u godinama kada se njegov kraj karijere bliži i mislim da je ovaj odlazak u finale, a pogotovo osvajanje finala, najljepša nagrada za čovjeka koji je toliko dao i toliko zaslužio – kazao je Baždarević za „Avaz“.

Džeko je bio strijelac u prvoj utakmici i tako je započeo dominantnu predstavu „Nerazura“. Ta se dominacija prenijela i na uzvratnu utakmicu.

Volio bih da on osvoji

- Edin je izuzetno važna karika, važan šaraf u njihovoj igri. Mislim da je to igrač, i ne govorim samo dok je član intera, koji igra u svim sistemima. I oni su svjesni koliko je on važan u njihovoj igri i njihovoj ekipi. Mislim da je on igrač koji može napraviti svojim velikim iskustvom prevagu – rekao je Baždarević o kapitenu reprezentacije BiH.

Također, bivši selektor Bosne i Hercegovine smatra da je Inter veoma neugodna ekipa. Mišljenja je da neće biti lako za njihove protivnike da igraju protiv organizirane ekipe poput Intera.

- Mislim da oni mogu ići do kraja. Nije ovo za mene iznenađenje. Imaju izuzetnu ekipu, sastavljenu od velikih igrača. Izuzetno su čvrsta, dobro organizovana i iskusna ekipa. Nikome neće biti lako da pobijedi Intera. Još jednom da kažem da bih volio da on osvoji. Želja je kao da ja igram – zaključio je razgovor Meša Baždarević.