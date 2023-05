Kodro drži MOL Fehervar "iznad vode": Bh. fudbaler se probio na drugu poziciju liste strijelaca

Fudbaleri MOL Fehervara su slavili na domaćem terenu protiv ekipe Zalaegerszega rezultatom 3:0 i tako se izvukli iz opasne zone. Odličnu utakmicu odigrao je i naš Kenan Kodro.

Kodro je već u trećoj minuti doveo svoju ekipu u vodstvo golom sa bijele tačke.

Do sljedećeg gola se čekalo do 39. minute kada je Kastrati udvostručio prednost.

Drugo poluvrijeme su također započeli furiozno pa je Kodro drugim golom na utakmici postavio konačan rezultat.

Ovo je bio 13. pogodak u prvenstvu našeg fudbalera i on se tako probio na drugu poziciju na listi najboljih strijelaca mađarskog prvenstva. Prvo mjesto na listi strijelaca drži Varga iz Paksa sa 26 golova, te su male šanse da će Kodro stići do prve pozicije do kraja sezone.

MOL Fehervar se sada nalazi na 10. poziciji sa 34 boda, što je jedan više od Honveda koji ima i utakmicu manje.