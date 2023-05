Premijer liga BiH zabilježila ogroman pad: Zauzela je najniži UEFA ranking u posljednjih 20 godina

Posljednjih 90 minuta dat će nam odgovor na dva pitanja – ko će se, uz Zrinjski, Borac i Sarajevo, takmičiti na evropskoj sceni, te koja dva kluba će se na kraju sezone preseliti u niži rang, piše Mondo.

A u danima prije posljednje runde, koja je zakazana za nedjelju (28. maj), stižu poražavajući podaci – elitni rang bh. fudbala ima najslabiji plasman na UEFA listi od osnivanja!

Naime, takmičenje na nivou cijele BiH (kada su se uključili timovi iz entiteta Republika Srpska) formirano je 2002. godine. U posljednjoj sezoni bez klubova pod okriljem FS RS, elitni rang bio je na 42. poziciji, a sada je, prema objavljenim podacima, bolje plasiran za samo jedan stepenik.

Od te 2002. godine, Premijer liga BiH je do 2011. godine, kada je imala najbolji ranking, napredovala za 13 pozicija, a onda je do sezone 2019-2020 trajao veliki pad, sve do 40. pozicije.

U posljednje dvije sezone došlo je do blagog uspona, a onda je u odnosu na prošlu sezonu uslijedio pad za šest pozicija.