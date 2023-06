Mesi ima plan za nastavak karijere: Prvo ide kod Bekama, a potom slijedi povratak u Barselonu

Argentinski fudbalski reprezentativac Lionel Mesi (Messi) napustit će na kraju sezone ekipu Pari Sen Žermena i potpisat će ugovor sa Interom iz Majamija, a potom će otići na pozajmicu u Barselonu, prenosi "Jurosport".

Željno iščekuje povratak u Barselonu

Mesi ima ugovor sa Pari Sen Žermenom do kraja sezone. On je igrao za Barselonu od 2000. do 2021. godine, a potom je napustio katalonski klub zbog teške finansijske situacije u kojoj se našla ekipa sa „Nou Kampa“. Argentinski fudbaler želi da se vrati u Barselonu, ali katalonski klub mora da ispoštuje stroga pravila La Lige u vezi registracije igrača i finansijskog fer-pleja.

Francuski i španski mediji navode da rukovodstvo Barselone traži način da se Mesi ipak vrati u ovaj klub iako ima bogatu ponudu Al Hilala iz Saudijske Arabije.

Zabrinuti oko selidbe u Saudijsku Arabiju

Francuski „Ekip“ prenosi da su Mesi i njegova supruga zabrinuti zbog selidbe u Saudijsku Arabiju sa troje dece i da bi više voljeli da se vrate u Barselonu. Inter iz Majamija, koji je u vlasništvu bivšeg engleskog reprezentativca Dejvida Bekama, planira da potpiše ugovor sa Mesijem, a onda će Argentinca poslati na pozajmicu u Barselonu na šest ili 18 mjeseci. Mesi bi tako dobio jednu ili dvije sezone u jednoj od najjačih evropskih liga prije nego što definitivno zaigra u MLS ligi.