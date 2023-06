Na današnji dan Edin Džeko je debitovao za reprezentaciju: Odmah je postigao golčinu i najavio velike stvari

Na današnji dan prije 16 godina naš najbolji napadač Edin Džeko debitovao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Bilo je to u meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2008. godine protiv Turske. "Zmajevi" su pobijedili Tursku sa 3:2 na Koševu, a Džeko je postigao spektakularan gol.

Turska je povela preko Hakana Šukura u 13. minuti, da bi Zlatan Muslimović poravnao 14 minuta kasnije.

Gosti su do novog vodstva došli u 39. minuti preko Sabrija Sariolua (Sarioglu), a onda je uslijedio preokret bh. reprezentacije.

Igrala se sudijska nadoknada prvog dijela kada je lopta došla do Džeke, a on je raspalio po njoj i poslao je u same rašlje turskog gola.

Selektor Turske Fatih Terim ostao je u čudu zbog Edinove majstorije.