Henes otkrio zašto je Salihamidžić morao otići: Uradio je i rekao ono što nije smio

Uli Henes (Hoeness) u Bajernu formalno je „samo“ član Nadzornog odbora. Ipak, ono što znaju vjerovatni svi poznavaoci njemačkog fudbala, pa čak i oni najpovršniji, jeste da je on u klubu više od 50 godina.

Bivši igrač, glavni menadžer te predsjednik u dva mandata, glavna je osoba kada su u pitanju sve odluke u bavarskom gigantu.

Oni koji zaborave na tu činjenicu najčešće budu bivši u Bajernu. Tako je bilo i sa Hasanom Salihamidžićem i Oliverom Kanom (Kahn), koji su otpušteni za vrijeme proslave titule, osvojene u infarkt završnici njemačkog prvenstva.

Prema riječima njemačkih medija, igračke legende su se malo zaigrale na pozicijama sportskog direktora i izvršnog predsjednika i to ih je na kraju i koštalo posla.

Glavni zaštitnik Salihamidžića

Henes je u intervju za Süddeutsche Zeitung zaopisao kako je otpustio Kana i Bracu Salihamidžića, čiji je bio glavni zaštitnik i promotor.

- Htjeli smo da Hasan i Oliver o otkazu saznaju izravno od nas. Potrudili smo se da to ne saznaju čak ni igrači prije ili za vrijeme utakmice u Kelnu. Također, uspjeli smo i u drugom naumu, a to je da nakon utakmice prvo to kažemo igračima, a onda objavimo javno - kazao je Henes za njemački list.

Bajernov ključni čovjek naglašava diskreciju o ovom slučaju jer je upravo to razlog koji je presudio spomenutom dvojcu.

- Nevjerovatno, ali ni ja ni predsjednik Herbert Hajner (Hainer) nismo znali baš ništa o tome da se sprema otkaz Julianu Nagelsmanu. To je neprihvatljivo – rekao je Henes o velikoj grešci Salihamidžića i Kana.

Razlog otkaza

Dan prije nego što će Nagelsman biti otpušten, Braco mi je stajao na vratima i rekao: „Želimo to napraviti i već smo to oldučili. Dakle, on i Oliver, bez znaja i konsultacija s nama iz vrha kluba.“

Uli Henes nije baš najbolje reagovao na ove riječi Salihamidžića. Kazao mu je kako je u redu biti kritičan prema radu Nagelsmana, ali da je vrijeme donošenja ove odluke loše (10 dana pred derbi prvenstva s Borusijom) i da ako to već žele uraditi da budu konkretno i diskretno.

Neposlušnost ih koštala

Kao što je već poznato, završilo je na suportan način. Novinari su saznali o otkazu prije nego i sam Nagelsman. On je tome čitao dok je skijao u Austriji za vrijeme prvenstvene pauze.

- Nažalost, ta jednostrana odluka, na koju mi iz vrha kluba nismo imali nikakvog utjecaja, procurila je prerano. No, moram reći i da Nagelsman nije smio biti na skijanju nakon poraza kod Bajera – kazao je Henes.

Rezultati nepovezan s otkazom

Nagelsmana je zamijenio Tomas Tuhel (Thomas Tuchel), ali pod njim rezultati su bili još gori. Bajern je ispao iz Lige prvaka i Kupa Njemačke, a naslov u Bundesligi im je pao u krilo zbog nevjerovatnog kiksa Borusije.

Henes zato ističe da jedva odbranjeni naslov Bajerna nema veze s otkazima dvojcu koji je držao ključne pozicije u klubu.

- Ne možemo odluke tako važne za budućnost donositi ovisno o tome hoće li Dortmund zabiti za pobjedu i naslov u 97. minuti ili ne. Ne ide to tako. Braco i Oliver su jednostavno morali otići kako god Bundesliga završila – zaključio je Henes razgovor za njemački list.