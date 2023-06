Ibrahimović je, osim golova, poznat i po kultnim izjavama: Ovo su neke od njih

Legendarni Zlatan Ibrahimović jučer je objavio kraj svoje fenomenalne karijere.

Harizmatični Šveđanin bh. korijena iza sebe ostavlja 573 pogotka i 32 osvojena trofeja. Postigao je nekoliko spektakularnih golova, a osim majstorija na terenu poznat je i po svojim izjavama.

Prisjetit ćemo se nekih od njegovih najlegendarnijih izjava koje su nasmijale javnost.

- Ono što Džon Kerju (John Carew) radi s loptom, ja mogu s narančom - rekao je nakon što je Kerju njegove trikove nazvao besmislenim.

- Krenuo sam lijevo, on je uradio isto. Onda sam krenuo desno, on je uradio isto. Onda sam ponovo krenuo lijevo, a on je otišao po hot-dog - rekao je o driblingu protiv Liverpulovog defanzivca Stefana Henčoza.

- Nikad je nisam upoznao. Ali kad se upoznamo, izlazit ću s njom - odgovorio je na pitanje koja mu je najljepša žena na svijetu.