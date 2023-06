Husref Musemić za "Avaz": Svi znaju ko su Mesi, Ronaldo, Ibra, ne čudi što ih toliko žele

On ih je vodio u 14 utakmica ove sezone i ostvario je pet pobjeda, uz pet remija i četiri poraza, te je to bilo dovoljno da završe kao 8. ekipa Premijer lige BiH.

O njegovom ostanku na klupi Igmana, narednoj sezoni, kao i mnogobrojnim odlascima najvećih svjetskih imena u Saudijsku Arabiju za portal „Avaza“ govorio je Husref Musemić.

Stabilan premijerligaš

- Pokušat ćemo da ne dođemo u situaciju kao ove godine. Pokušat ćemo napraviti ekipu koja je bolje plasirana. Koliko ćemo u tome uspjeti, vrijeme će pokazati, ali ćemo se potruditi – započeo je razgovor Musemić za „Avaz“, pa dodao:

- Želimo postati stabilan premijerligaš. Za nešto više je teško govoriti sa ove tačke gledišta jer ne znate koga možete dovesti, koga ćete dovesti i ko može otići. Kod nas je cirkulacija igrača velika, a to nije slučaj samo u Igmanu – dodao je Musemić.

Bosnu i Hercegovinu potresa skandal vezan za ugovore stranih fudbalera u Premijer ligi, od kojih je najpoznatiji slučaj sa Kleismario Santosom i Željezničarom. Musemić smatra da je cirkulacija stranaca noramalna, a da o pravilima za strance nije dovoljno upućen za bilo kakav stručan komentar.

O Saudijskoj Arabiji

Svjetski fudbal polako doživljava promjenu generacija. Neki se penzionišu poput Ibrahimovića, dok drugi idu put nekih egzotičnijih destinacija. Musemića to ne čudi.

- Dešava se već duži vremenski period da igrači odlaze u takve lige. Ovo je vrhunac. Ovi igrači su na zalascima karijere. To su igrači koji iza sebe imaju to što imaju. Poznato je već šta Mesi, Ronaldo, Ibrahimović imaju iza sebe i kakvi su to igrači. Svi znaju ko su oni. Dugo traju i to su najbolji igrači koji su igrali, barem za mlađe generacije. I ranije je bilo dobrih igrača, ali ovo je nešto sasvim drugo – rekao je Musemić, pa dodao:

- Njihovi odlasci na te destinacije i da li je u pitanju novac, zaista ne znam, ali očigledno da Saudijska Arabija želi dobiti domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2030. godine. To je jedan od glavnih razloga što dovode tako velike zvijezde i žele od njih napraviti ambasadore lige i tako fudbal u svojoj zemlji učine popularnijim. Ne čudi što ih toliko žele – kazao je Husref Musemić za portal „Avaza“.