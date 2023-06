Edin Džeko otkrio savršen kraj: Ne može dočekati početak utakmice

Edin Džeko u subotu igra najbitniju utakmicu u svojoj karijeri. Taj susret će za njega biti poseban, jer će imati priliku da osvoji Ligu pravaka, a uz to i njegov rival na toj utakmici će biti Mančester siti, za koji je nastupao s velikim uspjehom.

U razgovoru za BT Sport, Džeko je ispričao kako se osjeća pred utakmicu.

Razlike u ekipama

- Biti u finalu Lige prvaka protiv svog bivšeg kluba poput Sitija, kojem sam jako blizak, za mene je veoma važna stvar. Na stadionu će biti mnogo navijača, obje ekipe, a ja jedva čekam da igram - rekao je Dijamant, pa se osvrnuo na razliku u igranju u Premier ligi i Seriji A.

- Premieršip je najteža liga za igranje, ali u Italiji je sve drugačije, puno se razmišlja o taktici i ljudi mnogo pričaju o fudbalu. Osim toga, italijanski treneri su jako dobro pripremljeni, pripremaju vas za svaki detalj, govore vam šta da radite u svakoj situaciji.

Za mene je to bilo novo, čuo sam za to, ali onda kada to doživite, sve je drugačije. Mislim da je igranje u Italiji važno za svakog igrača. Naprimjer, ja sam dosta napredovao kao fudbaler u ovih osam godina – dodao je Džeko.