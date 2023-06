Hrabri Zmajevi pali u Portugalu: Silva i Fernandes presudili BiH

Bila je ovo odlična akcija u kojoj su učestvovali Kolašinac, Stevanović i Cimirot, lopta je prošla Danila i došla do kapitena Edina Džeke. Međutim, Dijamant je loše loptu zahvatio i ona je otišla preko gola.

Zmajevi su dosta ofanzivnije ušli u drugo poluvrijeme. Prijetili su naši fudbaleri, ali je to ostavilo i dosta rupa u zadnjoj liniji.

Iskoristili su to Portugalci ponovo u 77. minuti. Ruben Neveš je imao previše slobodnog prostora i centrirao je loptu u šesnaesterac naše reprezentacije, a tu se najbolje snašao Bruno Fernandes i zatresao mrežu naše ekipe.

Selektor Hadžibegić je napravio do kraja utakmice svih pet izmjena kako bi osvježio krv i ponovo probao doći do gola, ali to je bilo bezuspješno

.Bruno Fernandes je golom u drugoj minuti sudijske nadoknade odličnim šutem izvan šesnaesterca matirao Šehića i riješio pitanje pobjednika.