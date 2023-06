Barišić: Pomiješane emocije zbog debija, sve osim pobjede protiv Luksemburga bi bilo neuspjeh

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je na gostovanju kod Portugala (3:0) u meču 3. kola kvalifikacija za Euro 2024.

Komentar na ovu utakmicu dao je debitant u dresu "Zmajeva" Adrian Leon Barišić koji je pružio dobru partiju.

Izglednije šanse

- Na kraju mi je žao zbog rezultata, jer mislim da je previsok, pogotovo ako gledamo prvo poluvrijeme. Najviše mi je žao zbog tog gola u posljednjoj minuti prvog dijela. Nisu imali šansi, mi smo imali izglednije.

Golman je imao sreće, izvadio je centaršut stvarno odlično, Džeko je imao top priliku. Mislim da smo se stvarno kvalitetno nosili i onda u posljednjoj minuti, u najgorem mogućem vremenu primili gol i to nas je ubilo - rekao je Barišić.

Prvi meč za "Zmajeve"

Danas je debitovao, ali su emocije pomiješane.

- Nekako emocije su pomiješane. Ponosan sam zbog debija za svoju državu. Posebna emocija slušati himnu i to u Portugalu, ali je to pomiješano zbog tuge zbog ovog rezultata. Zaslužili smo više, ali ovo je mlada ekipa koja će se samo dizati i vjerujem da će to biti sve bolje i bolje - naveo je Barišić.

Najavio je i okršaj s Luksemburgom koji njega i saigrače očekuje za tri dana u Zenici.

- Sve osim tri boda protiv Luksemburga bi bili neuspjeh. To nam je jako bitna utakmica, rekao bih i bitnija od ove - poručio je Barišić.