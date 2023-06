Nejmar prevario trudnu djevojku pa joj se javno izvinio: Sve ovo došlo je do ljudi koji su posebni u mom životu

Popularni brazilski nogometaš Nejmar (Neymar) prevario je svoju trudnu djevojku Brunu Bjankardi (Biancardi), nakon čega se izvinjavao na društvenim mrežama zbog ovog čina.

Uprkos tome što mediji nisu uopće pisali o tome, on je odlučio da se sam javno oglasi.

- Radim ovo zbog vas dvoje i zbog naše porodice. Opravdavam ono što ne može da se opravda. Nisam morao, ali ste mi vi potrebni u našem životu. Vidio sam koliko si patila zbog svega ovoga i koliko želiš da budeš uz mene i koliko ja želim biti uz tebe. Pogriješio sam. Usuđujem se reći da pravim greške svakog dana, na terenu i van njega, ali greške u mom privatnom životu rješavam kod kuće, u privatnosti, sa svojim prijateljima i porodicom, napisao je Nejmar na Instagramu pa dodao:

- Sve ovo došlo je do ljudi koji su posebni u mom životu. Do žene o kojoj sam sanjao da će biti uz mene, majku mog djeteta. Bio je ovo udarac i za tvoju porodicu, koja je sada i moja porodica. Došlo je do povrede intime u tako posebnom momentu kao što je majčinstvo. Bru, već sam se izvinio za svoje greške, ali osjećam potrebu da to uradim i ovako, javno. Privatna stvar postala je javna i zbog toga izvinjenje treba da bude javno.