Predsjednik kluba: Barcelona pobožno plaća Mesija još otkako je otišao i to ćemo raditi sve do 2025.

Joan Laporta, predsjednik Barcelone, otkrio je veliku zanimljivost vezanu za Lionela Mesija (Messi). U intervjuu Vanguardiji objasnio je zašto prošlog mjeseca nije uspio ostvariti veliku želju Barcelone i Katalonije da se Lionel Mesi (36) iz PSG-a vrati u klub koji je bio prisiljen napustiti prije dvije godine.

Mesi je to napravio u suzama jer je nakon 21 godine morao otići iz obožavane Barce, koja ga zbog dolaska na rub bankrota više nije mogla plaćati.

- Sve smo riješili s La Ligom te oslobodili budžet kako bi Mesi bio unutar njega. Poslali smo ponudu Mesiju, ali onda mi se javio njegov otac Jorge i odgovorio: "Leo je u Parizu imao jako tešku godinu i sada želi igrati pod manjim pritiskom." Naravno da mu to ne bi bilo moguće povratkom u Barcelonu i ja sam razumio zašto onda odlazi u Majami - objasnio je Laporta i otkrio:

- Mesiju je prethodna uprava Barcelone ostala dužna i mojim povratkom na mjesto predsjednika počeli smo s isplatom tih dugovanja. Jako pazimo na to. Pobožno plaćamo Mesiju već dvije godine i to ćemo raditi sve do 2025.