Brazilac otkrio pravo lice Gvardiole: Nisam više želio ostati ni sekunde u Mančester sitiju

Braziac Gabriel Žesus (Jesus) prošlog ljeta je iz Mančester sitija prešao u Arsenal u transferu vrijednom 45 miliona eura. On je nedavno otkrio kako je jedva čekao dan kada će napustiti Etihad zbog odnosa sa Pepom Gvardiolom (Guardiola).

Kap koja je prelila čašu kod Brazilca bila je kada je katalonski trener odlučio u utakmici Lige prvaka ispred njega šansu dati lijevom beku Oleksanderu Zinčenku.

- U utakmici Lige prvaka protiv PSG-a stavio je Zinčenka koji je lijevi bek na poziciju lažne devetke. To je suludo jer dan prije na treningu Zinčenko nije bio ni u planu i ja sam trebao biti tu. On me i dalje zbog toga zeza – kazao je Žesus, pa nastavio: