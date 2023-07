Talentirani Esmir Bajraktarević iz Nju Inglanda za "Dnevni avaz": BiH je u meni, odrastao sam gledajući Edina Džeku

- Odrastao sam gledajući Džeku. Ako se mogu dobro sjetiti, on je prvi igrač zbog kojeg sam zaigrao fudbal. On je imao veliki utjecaj na mene – istakao je talentirani fudbaler Nju Inglanda.

Bajraktarević nije sakrivao sreću zbog velike podrške ljubitelja fudbala iz Bosne i Hercegovine. Nismo mogli a da ga ne pitamo za dolazak jednog od najvećih ikada Lionela Mesija u MLS.

- To je nevjerovatno, jer je on jedan od najvećih fudbalera svih vremena. On je definitivno jedan od najboljih ikada. Bit će svakako zanimljivo vidjeti kako će on igrati u ovoj ligi – poručio je Esmir Bajraktarević u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Raste mu cijena

Vrijednost Bajraktarevića prema "Transfermarktu" trenutno iznosi 400.000 eura, ali s tendencijom rasta. Ove sezone je odigrao deset utakmica za Nju Ingland Revolušn, a ima i tri nastupa za U-19 selekciju Sjedinjenih Američkih Država.