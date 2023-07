Željezničar se vratio iz dva gola zaostatka, odluka pada u revanšu

„Plavi“ su bili bolji rival u prvom dijelu. Imali su dobre prilike preko Nedima Mekića u 32. minuti i Edina Cocalića u 34. minuti, ali nisu stigli do gola. Onda je uslijedila kazna. Edin Rustemović je pogriješio, Bjelorusi su istrčali kontru, a na kraju je Ivan Bakharov matirao Ajdina Mulalića.

Dinamo je do drugog gola došao u 50. minuti. Ponovo greška domaćih i kaznio je to Vladislav Morozov. Željezničar je napadao, prijetio, ali nije mogao do gola. Žozef Amoah (Joseph) je propustio veliku šansu u 72. minuti.

No, Željezničar se vratio golovima Dženana Haračića i Sulejmana Krpića.