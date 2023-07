Dinamo osvojio Superkup Hrvatske: Baturina heroj, Leko poslan u svlačionicu

U utakmici hrvatskog Superkupa, koji igraju osvajač lige i kupa, zagrebački Dinamo je slavio minimalnim rezultatom protiv Hajduka 1:0.

Utakmica je obilovala dobrim prilikama sa obje strane, ali na kraju je Splićanima presudio Martin Baturina.

On je prvo imao priliku u 13. minuti da dovede Dinamo u vodstvo, ali je poslije maestralne asistencije Petkovića, udarac Baturine u korner izbacio golman Lukić.

Jasin Benrahu (Yassine Benrahou) je učestvovao u dvije dobre akcije Hajduka. Prvo je centrirao za Mlakara koji je glavom šutirao pored stative, da bi poslije nekoliko minuta promiješao odbranu i šutirao, ali je lopta otišla preko gola.

U 45. minuti trener Hajduka Ivan Leko je dobio crveni karton, pošto je protestovao u više navrata zbog sudijskih odluka.

Baturina je svoju odličnu utakmicu zacementirao pogotkom u 52. minuti. Dodao je loptu do Ivanušeca, koji ju je proslijedio do Bulata. On je centrirao, a Petković odlično spustio za Baturinu koji je iz prvog dodira poslao u mrežu Hajduka.

Akcije su se redale na obje strane, ali je Hajduk do kraja utakmice imao najbolju priliku. Oni su do izjednačenja mogli u prvoj minuti sudijske nadoknade kada je šutirao Čuić, ali je golman Livaković to odbranio i spasio svoju ekipu.

U Dinama zaigrali su fudbaleri iz Bosne i Hercegovine Luka Menalo i Petar Sučić, dok je kod gostiju je nastupio Filip Čuić



Dinamo se tako okitio prvim trofejom u novoj sezoni, a sezona nije mogla bolje početi nego pobjedom protiv vječnog rivala.