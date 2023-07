"Avazov" vremeplov: Evo šta je Edin Džeko poručio za naš list uoči početka Bundeslige 2010. godine

Uoči početka Budneslige 2010. godine kapiten bh. reprezentacije Edin Džeko govorio je za naš list.

U nastavku pročitajte šta je tada poručio.

Bundesliga počinje večeras. Na Alijanc areni u Minhenu prvak Bajern krenut će u odbranu titule duelom protiv Volfsburga. Spektakularniji start sezone naši reprezentativci Edin Džeko i Zvjezdan Misimović nisu mogli zamisliti. „Vukovi“ su, nakon osvajanja titule u 2009. godini, razočarali prošle sezone. Za ovu najavljuju povratak u vrh.

Bolji nego lani

- Malo smo se pojačali tako da mogu reći kako smo možda bolji nego prošle godine. No, sačekajmo da vidimo kako će to ići. Moramo od početka krenuti u prvenstvo maksimalno i ozbiljno, jer je start najbitniji. Uz jednog ili dvojicu novih igrača, možemo imati kadar za borbu koja vodi u vrh. Najteža utakmica na početku ili najlakša. S Bajernom, igrao u gostima ili kod kuće, nemaš šta izgubiti. Oni su vječiti favoriti tako da možemo samo dobiti. Ne smijemo biti bojažljivi, jer to vodi sigurnom porazu. Moramo se hrabro postaviti i truditi da prvi postignemo gol - rekao je Džeko u telefonskom razgovoru za „Dnevni avaz“.

Prošle sezone odigrao je najbolje u tri dosadašnje u Bundesligi. Postao je golgeter prvenstva i dokazao svjetsku klasu. Tokom ljeta vukla se trakavica zbog odlaska iz Volfsburga, od kojeg, najvjerovatnije, neće biti ništa, jer je sportski direktor Diter Henes (Dieter Hoenes) spustio rampu.