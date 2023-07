Madrid je bio dom najvećeg fudbalskog uhljeba: Kada sam čuo da me Real traži, mislio sam da se šale

U vrijeme kada je madridski Real vodio Huande Ramos (Juande), u klubu je vrijeme provodio i jedan „duh“. Riječ je o Žulijenu Faberu (Julien Faubert) koji je na utakmicama spavao, treninge izbjegavao, a za to vrijeme zarađivao ogromne količine novca.

Dokaz njegovog nevjerovatnog ponašanja bila je i njegova sada već legendarna izjava „da on nije debeo već da je to do bijelog dresa“.

Trener Ramos ga je doveo kako bi ojačao ekipu koja je u tom trenutku bila u lovu na moćnu Barcelonu pod vodstvom Pepa Gvardiole (Guardiola).

- Puno toga se govori kada krene fudbalski transfer rok, a kada sam čuo za interes Reala mislio sam da se neko šali. Bio sam pod stresom, ali ipak, imao sam sve što je Ramos tražio, zato me i doveo - govorio je Faber.