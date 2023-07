Omer Joldić za „Dnevni avaz“: Sjajni navijači bili su pogonsko gorivo

Željezničar je evropsku avanturu započeo remijem protiv Dinama iz Minska (2:2) u prvom pretkolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. „Plavi“ su imali rezultatski zaostatak od dva gola, ali su se, nošeni spektakularnom podrškom prepune Grbavice, uspjeli spasiti poraza.



Utakmicu Željezničara i Dinama za „Dnevni avaz“ prokomentarisao je Omer Joldić, nekadašnji fudbaler „Plavih“, a kasnije i trener u omladinskim kategorijama. Joldić je istakao nevjerovatne navijače koji su ko zna koji put bili 12. igrač Željezničara.

Željina snaga

- Bez navijača ne bismo mogli doći do ovog rezultata. Sve pohvale za nešto što nijedan klub na ovim prostorima dugo neće imati, to je ona snaga koja se ne može platiti, to su navijači koji su uvijek tu za klub – naglasio je Joldić u razgovoru za “Dnevni avaz”.

Naveo je da su fudbaleri Željezničara u utakmicu ušli s malo više poštovanja prema protivniku, ali da je nakon partije u četvrtak siguran da su igrači sada svjesni da se Bjelorusi mogu pobijediti.

- Mislio sam da će intenzitet trčanja pasti, ali ono što me pozitivno iznenadilo u ekipi Željezničara jeste što su se vratili nakon 0:2 i pokazali da mogu. To je svakako za pohvalu. Smatram da uopšte ne treba da imamo preveliki respekt prema njima, da imamo kvalitet koji je dovoljan za prolaz u dalji krug takmičenja – rekao je Joldić.

Jaka klupa

Junak Željezničara bio je dvostruki strijelac Dženan Haračić koji je priliku dobio s klupe za rezerve, a onda pogocima u 84. i 90. minuti spasio svoj tim poraza. I nije prvi put da Haračić s klupe donosi golove.

- Pokazalo se da imamo i igrače na klupi koji mogu podići kvalitet igre i to je ono što treba da ima ozbiljna ekipa. Zanima me kako će to izgledati bez navijača koji su napravili spektakl na Grbavici.

Oni su pogonsko gorivo kluba. Iako neće biti mnogo navijača u revanšu, igrači Željezničara moraju shvatiti da je Dinamo ekipa s kojom se igra. Treba eliminisati barijere iz glava te, što se kaže, muški se “pofajtati” i proći na kvalitet – poručio je Omer Joldić za “Dnevni avaz”.