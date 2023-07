"Dijamant" dao riječ: Džekino obećanje će oduševiti navijače Fenerbahčea

Naveo je da je na sastanku s čelnicima kluba razgovarao o tome koliko Fenerbahče želi titulu prvaka u Turskoj.

- Fenerbahče uvijek igra za prvenstvo. Ovdje sam zbog tog cilja. Ovdje sam da zajedno učinimo Fenerbahče prvakom. Biti ovdje za mene je velika čast. Nadam se da ćemo zajedno dati sve od sebe jer Fenerbahče je sjajna ekipa i zaslužuje najbolje - istakao je Džeko.

Kritike sastavni dio života

Edin se dotakao i kritika navodeći da su one sastavni dio života fudbalera.

- Kad igrate loše, naravno da dobivate loše kritike. To je normalna stvar. Ako se kritika odnosi samo na teren, mislim da je to pozitivna stvar. Ako ovo ode izvan terena i dođe do kritike porodice, po meni to nije prihvatljivo. Naravno, kad sam imao 18 godina, i ja sam griješio - rekao je Džeko.

Na pitanje kako više voli igrati, kada je usamljen u napadu ili ima kolegu, Džeko je rekao da se dobro snalazi u tandemu s nekim, kao i kada je sam.