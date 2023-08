Napoli svojoj zvijezdi želi dodati anti-saudijsku klauzulu

No, on želi ostati u Napoliju s kojim je vezan ugovorom do ljeta 2025. godine. Međutim, Napolitanci se žele osigurati i potpisati novi ugovor.

Imao bi dvije otpusne klauzule prema novom ugovoru. Jedna za evropske, a druga za saudijske klubove koja bi bila dvostruko veća.

Klub traži postavljanje cifre od 150 miliona eura, a Osimhen i menadžer od 110 miliona.

Podsjetimo, Osimhen je prošle sezone dao 26 golova za Napoli koji je osvojio Serie A.