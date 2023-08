Partizanu poražen od kluba koji je nastao prije šest godina: Presudio im bivši fudbaler Sarajeva

Beogradski Partizan je u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige gostovao azerbejdžanskom Sabahu. Utakmica je završila rezultatom 2:0 u korist domaće ekipe.

"Crno-bijeli" su izgledali veoma blijedo tokom utakmice što su fudbaleri Sabaha objeručke prihvatili i stekli lijepu zalihu pred revanš na stadionu JNA.

Azerbejdžanski klub je imao priliku da povede u 69. minuti iz penala, ali udarac Alekseja Isajeva brani golman Jovanović.

Ipak, već u sljedećoj akciji Sabah dolazi do prednosti. Poslije kornera lopta se odbila do Bojana Letića, koji je u sezoni 2019/20 nastupao za FK Sarajevo, a on je fenomenalnim udarcem pogodio za vodstvo svoje ekipe.