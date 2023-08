Džeko za turske medije: Sanjao sam o Premijer ligi, Serie A, ali najveći san je bio Željezničar

Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko dao je intervju za turski "Milliyet".

Između ostalog, Džeko je rekao kako mu je najveći san bio da zaigra za Željezničar. Edin tokom razgovora nije krio ni oduševljenje prijemom u Fenerbahče.

Najbolja liga na svijetu

- Kada sam igrao u Njemačkoj, rekao sam da želim igrati u Engleskoj jer je Premijeršip najbolja liga na svijetu za mene. Želio sam vidjeti mogu li igrati sa najboljim igračima svijeta u najboljoj ligi na svijetu i nisam se plašio neuspjeha jer je to put ka neuspjehu.

Ukoliko ne pokušate, ne znate šta ste u mogućnosti. Želio sam otići u Englesku da dokažem da mogu igrati tamo. Kada sam bio u BiH, Serie A je bila najbolja liga na svijetu gdje su igrali Ronaldo, Paolo Maldini, Roberto Badžo (Baggio) i drugi. Sanjao sam o igranju tamo.

Ipak, moj najveći san je bio da zaigram za Željezničar, klub mog djetinjstva. Postigao sam gol na Grbavici, igrao sam tamo godinu i po ili dvije. Igranje za Želju je značilo ispunjenje sna za mene, naravno sanjao sam o igranju u Seriji A, ali to tada nisam mogao ni zamisliti - rekao je Džeko za turski "Milliyet".



"Dijamant" je ovog ljeta stigao u Fenerbahče koji ga je htio i prije dvije godine, ali se tada odlučio za Inter.

To se ne bi smjelo dogoditi

- Samo me Fenerbahče želio u Turskoj, a željeli su me i prije dvije godine što nije bilo moguće realizovati. Ne bi se smjelo dogoditi da klub poput Fenerbahčea ne bude prvak devet godina, to je veliki izazov i motivacija za mene.

Važno je da usrećim ljude sa kvalitetama koje posjedujem, ne samo na terenu nego i van njega. Ovaj klub mora osvajati trofeje svake godine. Kada sam razgovarao sa čelnicima, vidio sam koliko me žele, predstavili su cijeli projekat, ali vam ne mogu govoriti o detaljima.

Fenerbahče je najveći klub u Turskoj, pokazali su poštovanje prema meni i to je bilo dovoljno za mene. Predsjednik je bio uzbuđen, zaljubljen je u ovaj klub i želi da postanemo prvaci svake godine. Rekao mi je da želi moj mentalitet na terenu i van njega, te da će doći drugi igrači da pojačaju ekipu - rekao je Džeko, između ostalog, za "Milliyet".

Inače, Džeko i Fenerbahče večeras gostuju Samsunsporu u okviru 2. kola turskog prvenstva. Taj susret igra se od 20 sati.