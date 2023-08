Nejmara više nema, sada je red na sljedećeg "parazita" u svlačionici PSG-a: Tu je već 11 godina, samo pije i puši

- A to su stvari koje štete imidžu kluba. Neke stvari niste dužni činiti. Kada se sve ono loše u PSG-a ogleda u imidžu koji prenose njegove zvijezde, čiji je i dio i Verati, onda je dramatično – nastavio je.

PSG je do prije nekoliko godina bio pravi klub ukoliko bi igrač želio „laku lovu“, ali čini se da se vremena na Parku prinčeva mijenjaju.

Dugari, bivši napadač Milana i svjetski prvak iz 1998. godine sa Francuskom također nije štedio Italijana.

- Verati je za mene gotov. On uskoro puni 31 godinu. Tu je 11 godina, nikad nije shvatio kakav je život i karijera vrhunskog fudbalera. To je životni izbor. I ja sam to izabrao, bio sam dobar nogometaš, ali sam bio kreten – kazao je Dugari

- On je jako, jako dobar fudbaler. Svi se slažemo, blistao je svojim talentom i uspio je napraviti stvari koje malo koji veznjak može. Ali on nije sportista za primjera – nije ga štedio nekadašnji fudbaler.

Novi trener PSG-a Luis Enrike (Enrique) je prekrižio Veratija, ali Italijan je odbio Saudijce koji su bili spremni platiti čak 30 miliona eura.