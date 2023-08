Da li je Mbape najavio spektakl za kraj transfer roka: Jedan Instagram story napravio pomamu

Kilijan Mbape (Kylian Mbappe) već duži vremenski period ne krije da želi napustiti PSG i preći u madridski Real.

Poznato je da su on i klub vodili rat oko njegovog odlaska, a već je poznato da on neće produžiti ugovor koji završava 2024. godine i sada se samo postavlja pitanje da li on napušta PSG ovog ili sljedećeg ljeta.

Općepoznato je da je Real Madrid klub u kojem će Francuz nastaviti karijeru, jedini upitnik je na koji će se način to dogoditi. Postoje dvije opcije – ili će Real platiti oko pozamašnu odštetu (180 ili više miliona eura) ili će sljedećeg ljeta doći besplatno.

Trenutno se čini da je mnogo bliža prva opcija, a dodatno je vatru potpalio i sam Mbape misterioznom objavom na Instagramu.