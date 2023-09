Kodro nije želio govoriti o Ahmedhodžiću, najavio kada će se oglasiti o svemu

- Ne bih o toj temi danas pričao. Glavni razlog je taj što imamo utakmicu sutra i imamo igrače koji će igrati. Radili smo izvanredno tri - četiri dana, a za tu vrstu pitanja bit ću otvoren nakon Islanda. Mislim da je tako najbolje i da se koncentrišemo na sutrašnju utakmicu protiv Lihtenštajna - rekao je Kodro.



Najavio je da će "Zmajevi" na travnjak stadiona u Zenici izaći na ofanzivan način.

- Znamo šta nas čeka i imamo ekipu protiv nas koja je kvalitetna i čvrsta, bez obzira šta ko mislio o njima. Neće biti lagano to probiti, ali ambijent u našoj ekipi je dobar. Baš puno vjerujem u kvalitet naših igrača i sa jednom organizacijom mislim da to možemo podoći na jedan viši nivo. Ne bježimo od uloge favorita i to je jasno - poručio je Kodro.