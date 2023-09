Real Madrid trese skandal: Mladim igračima prijete višegodišnje zatvorske kazne

Španska policija jučer je objavila da je uhapsila trojicu nogometaša Realove C ekipe pod optužbom da su distribuirali videosnimku spolnog odnosa s maloljetnom osobom. Na policijskom ispitivanju, uz njih trojicu, završio je i jedan igrač juniorskog tima. Prijeti im zatvorska kazna.

Istraga je navodno pokrenuta nakon što je majka maloljetne djevojke otišla na policiju prijaviti slučaj kad je vidjela snimku. Navodeći članke zakona, španski As piše da igračima prijeti zatvorska kazna koja bi mogla biti višegodišnja.

Ako je video snimljen bez dopuštenja žrtve, kazne su u rasponu od jedne do četiri godine zatvora, a ta kazna može biti uvećana zbog dijeljenja snimke. Za to se predviđa dvije do pet godina zatvora. U oba slučaja kazna se povećava ako je žrtva maloljetna osoba. Ako je snimka napravljena uz pristanak žrtve, u ovom slučaju 16-godišnjakinje, kazne su manje.