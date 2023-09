Rožman: Očekujem da će se Zrinjski na Koševu pokazati u najboljem svjetlu

Fudbaleri Sarajeva i Zrinjskog iz Mostara sutra će na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ igrati derbi utakmicu 7. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Sarajevo nakon pet odigranih susreta ima tri pobjede, remi i poraz i nalazi se na prvom mjestu ligaške tabele s 10 bodova, dok je Zrinjski zbog evropskih obaveza odigrao samo tri utakmice, te upisao dvije pobjede i poraz.

Evropska takmičenja potroše ekipu

„Plemići“ su poraženi prije dva dana na svom terenu od Posušja sa 1:0, u zaostalom susretu prvog kola PL BiH. Iako taj rezultat može nagovijestiti da se aktuelni prvak BiH nalazi u manjoj krizi, trener Sarajeva Simon Rožman na današnjoj konferenciji za medije ističe da od mostarskog kluba očekuje da će na Koševu odigrati na visokom nivou.

- Znam u kakvoj su oni sada situaciji, jer sve sam to već prošao. Evropska takmičenja potroše ekipu, ali isto tako motiviše igrače da budu bolji. Očekujem da će igrati u svom najboljem izdanju i nadam se tome, jet ovaj susret će biti naš najbolji test za sve ono što smo do sada radili. Zrinjskog poštujemo, ali nikoga se ne bojimo. Ako sa treninga prenesemo sve dobre stvari na utakmicu, gledaoci će imati šta da vide - izjavio je Rožman.

Još nisu na maksimumu

Dodao je da Sarajevo još uvijek nije na svom maksimumu, ali da je u proteklih sedam dana ekipa izvrsno radila i da od svih igrača očekuje maksimum.

Igrač Sarajeva Daniel Avramovski očekuje tešku utakmicu, ali nada se da će njegova ekipa pokazati da je bolji protivnik.

- Vjerujem da je ovo najteža utakmica koju smo do sada igrali u sezoni. Zrinjski je kvalitetna ekipa koja je to pokazala u evropskim takmičenjima. Mi smo radili na podizanju fizičke spreme i na otklanjanju grešaka iz prošlih mečeva. Nadam se da ćemo to pokazati na terenu – kazao je nogometaš.

Susret se igra u subotu od 20.45 sati.