Fudbalske legende odigrale humanitarnu utakmicu za Sloveniju: Pojavio se i Zlatan Ibrahimović

Prvi gol na utakmici crvenih i plavih zabio je Zlatan Ibrahimović. Saigrači su maestralno proslavili gol. No, gol nije priznat.

Crveni su poveli u 15. minuti kada je Asanović kao u najboljim danima podvalio iza obrane za Bierhofa koji prolazi Bufona i donosi vodstvo 1-0. Ipak, ni taj gol nije priznat.



U 21. minuti napokon je pao gol i to iz jedanaesterca kojeg je skrivio Abidal, a crvene je u vodstvo doveo Ševčenko koji je prevario Bufona.



Na prvu priliku u nastavku čekali smo do 34. minute kada je s 20-ak metara opalio Olić, ali otišlo je to daleko do gola.



Zlatan Ibrahimović je u 45. minuti pao u šesnaestercu nakon kontakta s Ilićem, a za sudac nije bilo dileme te je pokazao na bijelu tačku. Šveđanin je sam preuzeo inicijativu i zabio za 1-1.



Meč je otišao u penale.

Prvi je pucao Srna, no obranio mu je Bufon. Novaković, Berbatov, Tavaresu potom bili sigurni za plave, baš kao Figo, Pires i Karagunis za crvene. Pobjedu su plavi osigurali su tako što je Altintop pogodio okvir gola.