Kad je frka, zovite Džeku: Dijamant upisao gol i asistenciju u pobjedi Fenerbahčea

Ipak, prvi do vodstva su došli gosti iz Antalije. Naime, Adam Buksa je pogodio za vodstvo svoje ekipe u 31. minuti.

Potpuni preokret, a sve opet u režiji Dijamanta. On je započeo prvobitnu kontru, ali tada nisu uspjeli pogoditi. Međutim, Džeko je došao u posjed lopte ponovo i on je asistirao za Irfana Džana Kahvečija (Can Kahveci).