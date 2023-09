Nizozemci predstavili Zrinjski: U Jugoslaviji zabranjeni, hrvatski okupator im stadion koristio kao logor

Jedan za klubove s hrvatskim predznakom, jedan za klubove s bosanskim predznakom i jedan za klubove sa srpskim predznakom. Bilo je mnogo pokušaja da to postane jedno natjecanje. 2000. konačno dolazi do spajanja bosanskohercegovačke hrvatske i bosanskohercegovačke lige.

Vjerojatno najbolji Hrvat svih vremena igrao je za Zrinjski u sezoni 2003.-2004. Modrić je impresionirao i kao 18-godišnjak je izabran za igrača godine u bosanskoj Premijer ligi.

Cilj bi bio postignut. 2005. godine, tačno na 100. obljetnicu, Zrinjski se prvi put okitio naslovom državnog prvaka. Drugi naslov uslijedio je 2009., a nakon 2013. stvari su krenule brzo.

U proteklih deset godina Zrinjski je šest puta osvajao konkurenciju. To ga sada čini rekordnim prvakom Bosne i Hercegovine sa osam naslova. I često s uvjerenjem.

Prošle sezone bio je zaostatak od 20 bodova do drugog mjesta. U sezoni 2021-2022 razlika je bila čak 27 bodova. Zrinjski je te godine bio prvi sa 84 boda, što je bio bodovni rekord. Izgubili su samo jedan meč u ligi te sezone - navode iz AZ Alkmara.

O Starom mostu

Pisali su potom i o Starom mostu.

- Ta utakmica odigrana je u Sarajevu, glavnom gradu zemlje, udaljenom oko dva sata vožnje od Mostara. Mostar je najveći grad u regiji Hercegovine i ima oko 113.000 stanovnika.

Grad ima najviše Hrvata u postocima od svih gradova u državi. Grad ima veliku turističku atrakciju, a to je Stari most. Ovaj most prelazi rijeku Neretvu koja protiče kroz grad. 1993. godine most je srušen tijekom rata, o čemu se i danas vodi nekoliko teorija i nekoliko sudskih procesa.

Godine 2001. most je obnovljen, dijelom zahvaljujući novcu iz Nizozemske. Od 2005. nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Hrvat Krunoslav Rendulić vodi Zrinjski od novembra 2022. godine. U 32 utakmice uspio je 23 puta pobijediti i tri puta remizirati sa Zrinjskim. U te 32 utakmice pod njegovim vodstvom Zrinjski je postigao 79 golova.

U prosjeku 2,5 gola po utakmici. To Zrinjski čini jednom od ekipa s najboljim strijelcima u zemlji. S prosjekom golova od 2,25 po susretu, Rendulić ima i najveći prosjek golova jednog trenera u historiji Zrinjskog - izdvojili su Nizozemci statistiku.

Potom su Nizozemci pisali i o stadionu Pod Bijelim brijegom.

- Utakmica u četvrtak igra se na Gradskom stadionu Mostar, poznatom i kao Stadion HŠK Zrinjski ili Stadion pod Bijelim brijegom. Kao što smo ranije spomenuli, Zrinjski ovdje igra svoje domaće utakmice od 1992. godine, kada je klub preuzeo stadion rivalskog Veleža iz Mostara.

Stadion može primiti 25.000 ljudi, od čega je 9.000 sjedećih mjesta. Tokom rata početkom 1990-ih, stadion je hrvatski okupator koristio kao koncentracijski logor za Bošnjake i Srbe. I dan danas se na stadionu mogu naći rupe od metaka - naveli su Nizozemci.

Zanimljivo je da je Alkmar naknadno uredio tekst na zvaničnoj stranici te izbrisao neke dijelove poput onog o činjenici da je stadion služio kao koncentracijski logor za Bošnjake i Srbe.

- Ovaj članak je uređen nakon konzultacija s klubom Zrinjski. AZ se ispričava zbog netačnih informacija koje su prethodno navedene ovdje - poručili su iz Alkmara.

Podsjetimo, utakmica Zrinjski - AZ Alkmar igra se od 18:45, a tekstualni prijenos pratite na portalu Avaz.ba.