Video / Procijenite sami: Da li je Real oštećen u gradskom derbiju protiv Atletika

Atletiko Madrid je sinoć u gradskom derbiju savladao Real rezultatom 3:1. "Jorgandžije" su povele već u 4. minuti preko Alvara Morate koji je iskoristio asistenciju Samuela Line. Već u 18. minuti bilo je 2:0, a dodavanje Saula u gol je pretvorio Antoan Grizman (Antoine Griezmann).

Real se vratio u 35. minuti preko Tonija Krosa (Kroos), ali to je sve što su "Kraljevi" uspjeli napraviti na večerašnjoj utakmici. Već na startu drugog dijela ponovo pogađa Alvaro Morata i baca svoj bivši klub na koljena.

No, ono što je obilježivo ovaj meč je sporna situacija pred kraj prvog poluvremena. Do kraja poluvremena Modrić je požutio zbog prigovora sucu, no situacija će sigurno ostati predmet rasprave dugo nakon utakmice.