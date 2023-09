Japanac koji je zaludio španske navijače: "La Masija je pakao, stalno su me tukli"

Sjajnim partijama je napravio veliki broj novih obožavatelja, a nedavno je zaludio i Santigao Bernabeu, pokazavši da ga se madridski Real olako odrekao. Međutim, to je uradila i Barcelona dok je on bio tinejdžer.

On je proveo preko tri godine u legendarnoj akademiji "La Masija", koje su za Japanca bile pravi pakao.

Otkrio je to u intervjuu Šinsukeu Nakamuri (Shinsukeu), još jednom japanskom proslavljenom fudbaleru.

- Kada sam napunio tek 10 godina, Barcelona me pozvala u La Masiju nakon što sam uspješno prošao probu. Bio sam van sebe od sreće jer sam pod svaku cijenu htio u La Masiju.

Tek kasnije sam shvatio da je ono što sam tamo proživio bilo doslovno "pod svaku cijenu" jer ja sam je previsoko platio.

Bio sam najniži u spavaonici u kojoj je bilo puno dječaka. Osim toga, mnogi dečki su imali jači karakter od mene. Od početka su me gledali s visoka i bojao sam se da ću propasti.

Davao sam sve od sebe da me ne zlostavljaju, ali to mi nije uspijevalo jer sam bio prenizak. Veći dječaci su me udarali šakama. Ne želim pričati više o tome jer je okruženje u La Masiji bilo grozno - rekao je Kubo, ali završio u pozitivnom tonu: "Želim vam reći da ćete uspjeti ako budete naporno radili."